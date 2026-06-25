25日午前3時過ぎ、五泉市赤海の民家の敷地内で、外に置いていたソファーが燃える火事がありました。警察によりますと、新聞配達員が発見して消防に通報。およそ15分後に鎮火しました。ソファーは金属部分を残して燃え尽きています。建物への被害やけが人はありませんでした。ソファーは粗大ごみとして捨てるため外に置いていたもので、住民は、「犬が吠えて目が覚めたら臭かった」と話しているということです。