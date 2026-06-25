ハウス食品は管理栄養士・栄養士資格を持つ社内メンバーを中心に「おいしさ」と「健康」の両立を追求して開発したレトルトカレー「カレー研究会」〈プロテインカレー〉を6月15日からアマゾン限定で新発売した。1食でタンパク質30gを手軽においしく摂取できる新しい価値を提案する。200g、税別希望小売価格599円。「プロテインカレー」は、主なタンパク源として、鶏むね肉、豚コラーゲンペプチド、ホエイプロテインを配合。1食