MATCH 50グループC第3戦2026年6月25日 7:00キックオフ（会場：アトランタ・スタジアム)モロッコ 4-2 ハイチいよいよW杯のグループステージも最終戦に突入。すでに決勝トーナメント進出を決めている国もあるなか、グループCは最後までもつれる展開に。そして日本と対戦する可能性もあるモロッコはブラジルと引き分け、スコットランドに勝利し、ハイチとの第3戦を迎えた。序盤からモロッコがボールを握るも先制点はハイチに。9分右