ライター・編集者の速水健朗が時事ネタ、本、映画、音楽について語る人気ポッドキャスト番組『速水健朗のこれはニュースではない』との連動企画として最新回の話題をコラムとしてお届け。 参考：便利なはずのセルフレジ、なぜ煩わしい？速水健朗が語る、“機械音痴”から見た現代テクノロジー 第41回は、大ヒット中ながら賛否もある映画『Michael／マイケル』（以下、『マイケル』）について。 映画