MATCH 49グループC第3戦2026年6月25日 7:00キックオフ（会場：マイアミスタジアム）スコットランド 0-3 ブラジルハイチ代表のグループリーグ敗退は決まったものの、決勝トーナメント進出国は第3節まで持ち越されたグループC。この最終戦では、1勝1敗のスコットランド代表と、ここまで1勝1分のブラジル代表が相見えた。前節からスタメンを4名入れ替えたスコットランド。新たにスコット・マッケナ、ケニー・マクリーン、ベン・ドー