金沢市内のデパートでは、和菓子の有名店2店舗が同時に期間限定ショップをオープンしています。夏の贈り物にもぴったりな商品を取材してきました。石川映夏キャスター「地下の食品フロアに来ています。奥には近江の老舗『たねや』、そしてこちらは東京土産の定番『とらや』が出店しています。人気の2店が同時に楽しめるんです」香林坊大和に、15日から出店しているのは和菓子の老舗「とらや」、定番の小倉羊かんのほか、香林坊大和