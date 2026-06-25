２４日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、モグライダー・ともしげを知る「クイズともしげ」を放送。衝撃の日常が明らかになった。ともしげに関するクイズを、ともしげと親交があるみなみかわ、三四郎小宮、ウエストランド井口、きしたかの高野が解答者となって挑戦。第一問目から難問となった。ともしげの相方・芝が、「家の鍵、スペアも含め、何本あるでしょう」と出題。みなみかわは「１２」、小宮は「２