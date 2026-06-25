ガールズグループRESCENE（リセンヌ）の2人が、少女時代・テヨンが歌う『晩餐歌』のミュージックビデオで主人公を務める。リーダーのウォニと、“ギャルキャラ”で話題を集めた日本出身メンバーのミナミだ。【写真】ミナミ、“ギャルキャラ”で大バズり！6月29日18時にリリースされるテヨンの『晩餐歌』リメイクは、日本のシンガーソングライターtuki.のヒット曲を韓国語で歌い直すもので、「J-POP REMAKE」プロジェクトの第1弾と