イメージ 四国財務局は23日、2025年に発生した災害のうち国庫補助対象になった災害復旧費についてまとめました。件数は243件、事業費は約63億3000万円で、共に過去10年で最も少なかったということです。県別では、愛媛が約27億6000万円、高知が約26億6000万円、徳島が約９億円、香川が約800万円でした。被災原因別では、地すべりが約28億1000万円で全体の45％を占め、９月の台風15号による復旧費が約11億6000万円