２３日、西渝高速鉄道北屏トンネルの建設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶6月25日】中国陝西省西安市と重慶市を結ぶ西渝高速鉄道の北屏トンネルが23日、順調に貫通し、予定通りの全線開通に向け確かな基盤が築かれた。２３日、西渝高速鉄道北屏トンネルの建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者／唐奕）同鉄道の康渝（陝西省安康西駅−重慶西駅）区間は既に56本のトンネルが貫通、217基の橋梁の