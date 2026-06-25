南米のベネズエラでマグニチュード7.2と7.5の地震が相次いで発生しました。首都カラカスでは建物が倒壊する被害が出ています。【映像】地震の被害の様子（複数カット）アメリカ地質調査所によりますと、24日夜、ベネズエラの首都カラカスから西におよそ200キロ離れたサンフェリペでマグニチュード7.2の地震が起きました。その直後にはマグニチュード7.5の地震が発生しました。この地震でベネズエラの首都カラカスでは建物が