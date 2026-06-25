日経平均株価は原油価格の下落などが好感され、一時2000円以上と大きく値をあげています。【映像】日経平均株価の変動日経平均株価は取引開始とともに上昇し、一時7万1000円台を回復しました。幅広い業種に買いが入り上げ幅は一時、2000円以上に拡大しました。市場関係者によりますと、国際的な指標となるWTIの原油先物価格が3月上旬につけた1バレル＝60ドル台まで下落したことなどが要因です。また、注目されていたアメリ