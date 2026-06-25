トランプ大統領の肝いりで改修されたアメリカ・ワシントンの人工池でトラブルが相次いでいます。トランプ大統領は「破壊行為を受けている」と主張しています。【映像】改修工事が行われる人工池の様子トランプ大統領は来月4日の建国250周年式典にむけ、ワシントンのリンカーン記念堂にある人工池の底を星条旗の青色に塗り替えるよう指示し、改修工事が行われました。しかし、塗料の一部はすぐに剥がれ落ち、藻も大量発生し