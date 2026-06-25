モデルでタレントの土屋アンナが２３日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、かつて交際した男性からのデートＤＶについて赤裸々に語った。デートＤＶとは、恋人同士の間で起こるもので、身体的、経済的、精神的な苦痛を伴う暴力。土屋は「全部ある」と笑い「身体的暴力、全然あります」と振り返った。土屋が友人と食事に行くのを引き留められ、「（自分が）言うことを聞かないからエスカレート。酒グセも悪く