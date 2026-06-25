２５日午前７時３０分ごろ、岩手県沖を震源地とする地震がありました。この地震で、新潟下越では「長周期地震動・階級１」を観測しました。観測された場所は、新潟空港、新潟西蒲区巻仮設庁舎です。気象庁によりますと、長周期地震動階級とは、大きな地震で生じる、周期（揺れが１往復するのにかかる時間）が長い、大きな揺れのことをいいます。高いビルでの長周期地震動による揺れの大きさは、震度ではわからないため、階級という