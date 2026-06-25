JR東日本によりますと、地震の影響で東北新幹線は運転を見合わせていましたが、東京～仙台間は午前9時30分に上下線で運転を再開しました。これに伴い、山形新幹線の東京～福島間の上下線も同じ時刻に運転を再開しました。 現在、山形新幹線は福島～新庄駅間の上下線の一部列車に遅れが発生しています。 また、山形県内のJR在来線は全線運転を再開していますが、遅れが出ているということです。