■MLBツインズードジャース（日本時間25日、ターゲット・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのツインズ戦に“1番・投手兼DH”、二刀流で出場し、6回、89球を投げて、被安打5、奪三振8、四死球2、失点3（自責点2）。今季8勝目の権利を得てマウンドを降りた。試合は1点リードで迎えた2回に満塁のピンチを迎えると捕逸で同点。さらにタイムリーを浴び