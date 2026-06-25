75歳以上の運転者のうち、一定の交通違反をしたことのある人が運転免許を更新する際に受けなければならない運転技能検査を受検した人は、受検の必要がなかった同じ世代の人に比べて、事故件数がおよそ3倍だったと警察庁が公表しました。運転技能検査は2022年5月から導入され、75歳以上の運転者のうち、「信号無視」や「一時不停止」などの交通違反をしたことのある人が運転免許を更新する際に受けなければならないものです。運転免