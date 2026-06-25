男子サッカー日本代表（FIFAランク18位）は、グループFで現在2位。決勝トーナメント進出となった場合の対戦相手が確定した。日本が首位通過すればモロッコ代表（同8位）と、2位通過でブラジル代表（同6位）と対戦する。現在、勝ち点「4」でオランダ代表（同7位）に次いで2位の日本は、日本時間26日にグループステージ（GS）突破をかけ、第3戦のスウェーデン（同38位）戦に臨む。【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕