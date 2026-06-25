【チャスカ（米ミネソタ州）共同】女子ゴルフのメジャー第3戦、全米女子プロ選手権の開幕前日の24日、会場のミネソタ州チャスカのヘーゼルティンナショナルGCで竹田麗央ら日本勢15人が最終調整を行った。前週の大会で10位に入った竹田はコースに出てラフやグリーンの状況を確認。「ところどころ木があって狙いどころが絞られている。グリーンも結構速い」と難コースを警戒しつつ「ショットはすごく振れている。うまく4日間耐え