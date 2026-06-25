25日午前の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝161円台後半で取引された。午前10時現在は前日比01銭円高ドル安の1ドル＝161円70〜73銭。ユーロは05銭円安ユーロ高の1ユーロ＝183円61〜65銭。米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げ観測が強まり、日米の金利差を意識したドル買いが入った一方、1ドル＝162円が近づき為替介入が警戒され、売り買いが交錯した。市場では「値動きは重い」（外為ブローカー）との声があった。