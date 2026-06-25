政府は２５日午前、首相官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置した。高市首相は、被害状況の把握や被災者の救命救助に全力で取り組むことなどを関係省庁に指示した。首相は首相官邸で記者団に「揺れの強かった地域では、引き続き同程度の地震の発生に注意してほしい」と呼びかけた。木原官房長官は臨時記者会見で「原子力施設で異常があったとの報告は受けていない」と述べた。