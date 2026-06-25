北中米Ｗ杯１次リーグＢ組最終戦（２４日＝日本時間２５日、米国・シアトル）、ボスニア・ヘルツェゴビナがカタールを３―１で下し、今大会初勝利を飾った。２０１４年ブラジル大会以来２度目の出場を果たしたボスニア・ヘルツェゴビナは、初戦のカナダに１―１で引き分け、第２戦のスイスには１―４と大量失点で敗れている。この日は前半２９分にＦＷケリム・アライベゴビッチ（ザルツブルク）がミドル弾で先制。さらに、３