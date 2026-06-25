環境省と気象庁はきょう25日、鹿児島県・奄美地方に「熱中症警戒アラート」を発表しました。鹿児島県内での発表は、今年初めてです。 25日の県内は、予想最高気温が、奄美市で33度、種子島・沖永良部島で31度、鹿児島市・鹿屋市で30度と、各地で30度を超える真夏日となる見込みです。 このうち、奄美地方では、気温や湿度などをもとにした4段階の暑さ指数が、最も高い「危険」なレベルまで上がる見込みです。 このため