日本時間１０時３０分に豪雇用統計（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（5月）10:30 予想3.25万人前回-1.86万人（雇用者数) 予想4.4%前回4.5%（失業率) 予想N/A前回-1.07万人（正規雇用者数) 予想N/A前回-0.79万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)