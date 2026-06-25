雇用統計（5月）10:30 結果4.03万人 予想3.25万人前回-1.86万人（雇用者数) 結果4.4% 予想4.4%前回4.5%（失業率) 結果0.52万人 予想N/A前回-1.07万人（正規雇用者数) 結果3.52万人 予想N/A前回-0.79万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)