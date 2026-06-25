南米・ベネズエラで24日午後、マグニチュード7を超える大きな地震が立て続けに発生しました。首都カラカスでは建物が倒壊するなどの被害が出ています。倒壊した建物の上で、活動を続ける救助隊。隙間に入り込み、懐中電灯で中を照らす様子が確認できます。サイレンが鳴り響く中、涙を流す人の姿も。アメリカ地質調査所によりますと、ベネズエラの首都カラカスから西におよそ160キロの地点で、24日午後6時4分、マグニチュード7.2の