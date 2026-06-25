小学校教師の男が、男子小学生にわいせつな行為などした疑いで、再逮捕されました。船橋市立芝山西小学校の教師・村上優太容疑者（33）は2026年2月、千葉県船橋市の施設のトイレで、男子小学生の下半身を触ったうえ、その様子などを学校から貸し出されたタブレットで撮影し、自分のスマートフォンに保存した疑いがもたれています。村上容疑者は5月、JR西船橋駅の男子トイレで、男性の下半身を盗撮した疑いで現行犯逮捕されていて、