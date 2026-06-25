【第25話】 6月25日 公開 第25話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月25日、荒緒択氏によるマンガ「再会の勇者」の第25話「再会の言葉」をヤンマガWebにて公開した。 第25話にて、一行は休息のため最も近いコーザの村に向かうことに。ヤーヌスとアイリスは何か思うところがあるようだが……。 「再会の勇者」のページ