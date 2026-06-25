免疫生物研究所は堅調。２４日の取引終了後、昨年７月から始まったａｒｔｉｅｎｃｅとの事業提携の成果として、免疫生物研のＥＬＩＳＡキットにおける生物由来タンパク質「ウシ血清アルブミン」（ＢＳＡ）の使用量を９割以上削減したと発表しており、好感した買いが入っている。従来原料として多く使われてきたＢＳＡの代替原料に、ａｒｔｉｅｎが開発した化学合成添加剤を使用することにより実現。今回の成果を生かした製品は従