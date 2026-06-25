ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷＴＩ原油価格連動型上場投信といった原油ＥＴＦが安い。２４日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の８月限が前日比２．８７ドル安の１バレル＝７０．３４ドルと下落。一時６９．６３ドルと７０ドルを割り込み、３月２日以来の水準に下落した。ライト米エネルギー長官は２４日、ホルムズ海峡を通過す