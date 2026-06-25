ミズノは強含んでいる。きょう、投資顧問業の米グランサム、マヨ、ヴァンオッテルローアンドカンパニーによる株式保有比率が５．０１％から６．０８％に上昇したことが明らかとなり、思惑視した買いが入っている。関東財務局へ提出された変更報告書によると、報告義務発生日は６月１８日。保有目的は「純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこともありうる」としている。 出所：MINKABU PRESS