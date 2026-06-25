「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午前１０時現在で、コーナン商事が「売り予想数上昇」で１位となっている。 ２５日の東京市場で、コーナンは続伸。ただ、７５日移動平均線を上回る水準で押し返される展開が続いており、戻りの鈍さが売り予想数上昇につながっているようだ。 なお、同社は４日に５月度の月次売上動向を公表しており、既存店売上高は前年同月比１０．９