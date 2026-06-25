ＴｒｕｅＤａｔａはしっかり。２４日取引終了後、消費財メーカー向けの価格シミュレーションサービスを７月３日から提供開始すると発表した。データとＡＩのグローバルリーダーである米ＳＡＳＩｎｓｔｉｔｕｔｅの予測システムを活用し、原材料などの高騰に伴う商品の値上げが売り上げに与える影響を高精度に予測するという。 出所：MINKABU PRESS