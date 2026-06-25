グループBLACKPINK（ブラックピンク）のジスが、歌手兼女優のヘリ、モデルのチョン・ホヨンと旅行中の様子を公開した。24日、ジスは自身のSNSに、94年生まれの同い年であるヘリ、チョン・ホヨンと休暇を過ごしている様子を収めた写真を投稿した。ジスとヘリは、6月23日に誕生日を迎えたチョン・ホヨンを祝うため、旅行先で誕生日パーティーを開いたようだ。3人はおいしい料理を味わいながら、楽しいひとときを過ごしている。ジスは