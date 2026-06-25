開催：2026.6.25 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 5 - 3 [ロイヤルズ] MLBの試合が25日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとロイヤルズが対戦した。 レイズの先発投手はグリフィン・ジャックス、対するロイヤルズの先発投手はノア・キャメロンで試合は開始した。 3回裏、4番 ライアン・ビレード 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでレイ