開催：2026.6.25 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 2 - 4 [ヤンキース] MLBの試合が25日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとヤンキースが対戦した。 タイガースの先発投手はタリク・スクバル、対するヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズで試合は開始した。 1回表、1番 ポール・ゴールドシュミット 5球目を打ってレフトスタンド