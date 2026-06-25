フィギュアスケートペアでミラノ・コルティナ五輪金メダリストで、４月に現役を引退した“りくりゅう”こと三浦璃来さん（２４）、木原龍一さん（３３）の雰囲気一変姿が反響をよんだ。７月１日発売の雑誌「家庭画報」でのゆかた姿でのショットが公開され、木原さんがモダンアート柄の和モダンな浴衣、三浦さんがグリーンが爽やかなリーフ柄の浴衣姿で並ぶビジュアル。コメント欄などでは「なんて素敵なんでしょう」、「フィギ