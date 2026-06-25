モロッコが点の取り合いを制した。1点を追う前半39分にこぼれ球をハキミが押し込み、1―2の前半終了間際にサイバリが3試合連続ゴール。後半33分にCKから勝ち越すと、終盤には集中力の切れた相手から4点目を奪った。ハイチは前半10分に右から崩して先制。同43分にイシドールがミドルシュートを決めたが、後半は勢いが続かなかった。（共同）