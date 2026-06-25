日産自動車が23日に開いた株主総会で、異例の解任となった永井素夫社外取締役について、取締役の選任案への賛成率が48.33％だったことが分かりました。【映像】解任となった永井素夫社外取締役日産が24日に開示した臨時報告書によりますと、日産と関係が深いみずほフィナンシャルグループ（FG）出身の永井氏の賛成率は48.33％で否決されました。同じくグループ幹部の真保順一氏は73.74％で、新しい取締役に選ばれました。他