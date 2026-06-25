気象庁によると、青森県で震度6強を観測した地震の規模を精査した結果、北海道・三陸沖後発地震注意情報を出すかどうかの判断に用いる「モーメントマグニチュード」が6.8で、情報の発表基準の7.0以上を満たさなかった。