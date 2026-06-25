首都圏で相次いだ闇バイト強盗事件で指示役の27歳の男が新たに逮捕されました。【映像】連行される河治容疑者の様子河治柊容疑者（27）はおととし、東京・練馬区の住宅に侵入し住人の男性をバールで殴ってけがをさせるなどしたうえ、腕時計11本など123万円相当を奪った疑いがもたれています。捜査関係者などによりますと、河治容疑者は指示役で再逮捕された別の指示役4人とともに「相手も抵抗するので殴っちゃって大丈夫です