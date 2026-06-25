電気グルーヴのピエール瀧（59）が、配信するYouTubeチャンネル「ピエール瀧YOUR RECOMMENDATIONS」のXを25日までに更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会で注目されている、ウズベキスタン代表のユニホームの話題に反応した。1次リーグK組に入るウズベキスタン代表は、ユニホーム右胸に入ったロゴが一見すると日本語の「て」のようにも見えるデザインとなっており、SNSでは試合中から疑問の声などが相次いでいた。これ