ブラジルはスコットランドに3-0で勝利ブラジル代表は現地時間6月24日に北中米共催ワールドカップ（W杯）のグループリーグ最終戦でスコットランド代表に3-0で勝利し、C組の1位通過を決めた。カルロ・アンチェロッティ監督は、決勝トーナメント初戦で対戦する可能性のある日本代表について「親善試合で素晴らしい結果を残してきた」と話した。ブラジルはFWヴィニシウス・ジュニオールが2得点して3試合連続ゴールも記録。FWマテウ