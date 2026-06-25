北アルプス白馬岳で24日、登山をしていた外国籍の男女7人パーティーが遭難しました。警察などが25日早朝から捜索に当たり7人を発見、無事を確認したということです。遭難したのは、外国籍の男女7人パーティーです。24日午後7時半すぎ、北アルプス白馬岳の小雪渓付近、標高約2450メートル地点で「白馬岳に向かう途中、道に迷い行動できなくなった」と、パーティーの1人から警察に救助要