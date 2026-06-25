5月15日に公開されるやいなやSNSのタイムラインを席巻した映画「機動警察パトレイバー EZY」。8月14日には「FILE2」の公開を控え、6月25日には小説「『機動警察パトレイバー』寿司屋の後藤」も発売されるなど時を超えたパトレイバーブームが再燃しています。【パトレイバーの生みの親】「オレは本物の悪人が書けないんですよ」と意外な“弱点”を告白する伊藤和典さん今回は好評発売中の「週刊文春エンタ＋特集『機動警察パ