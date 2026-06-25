毎年世間を騒がせる「都道府県魅力度ランキング」。2025年に埼玉県が最下位へ転落したことも話題を呼んだが、京都大大学院で地理学を専攻する重永瞬氏は「あれが大嫌いだ」と一蹴する。ランキングが隠す「統計の罠」とは？【画像】埼玉県は…2025年の「都道府県魅力度ランキング」京都大大学院で地理学を専攻する重永瞬氏の新刊『新しい日本地理 地図・統計・移動から読み解く』（講談社）より一部抜粋してお届けする。（全2回