〈「やれば絶対に盛り上がるけど…」大谷翔平に似すぎて話題になった“そっくりさん”がものまねで「絶対にやらない」と決めたこと〉から続く群雄割拠、猛者たちがしのぎを削るものまねの世界において、「日本が誇る世界的スーパースター・大谷翔平と顔が似ている」という武器で大活躍を続ける大谷似翔平。【写真】顔がそっくりすぎてドジャースファンがザワザワ…「大谷翔平のそっくりさん」を見る（複数あり）もともとはモデ