青森県で最大震度6強を観測した地震の影響で、回転寿司チェーンの「くら寿司」は午前10時現在、青森県・八戸市内の2店舗、岩手県・盛岡市内の2店舗の計4店舗で営業を見合わせています。今後については従業員の安全確保ができ次第、被害の状況を見ながら順次、営業を再開するとしています。