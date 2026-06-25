群雄割拠、猛者たちがしのぎを削るものまねの世界において、「日本が誇る世界的スーパースター・大谷翔平と顔が似ている」という武器で大活躍を続ける大谷似翔平。【写真多数】「本人かと思った…」大谷翔平に似すぎて話題になった“そっくりさん”を見るもともとはモデルとして活動していたが、SNSでバズったことをきっかけにものまねタレントとしての仕事が大量に舞い込んでくるようになったという。アメリカに足繁く通っ